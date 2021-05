De gemeente Groningen heeft twee grote bankeilanden op de Grote Markt geplaatst. De banken staan op de plek waar vroeger het VVV-kantoor stond.

Het college van burgemeester en wethouders had toegezegd meer openbare zitplaatsen in de binnenstad te realiseren.

Op de grote banken is plaats voor twintig personen. Er wordt later ook nog 'groen' toegevoegd. Daarmee is eerder ook al eens geëxperimenteerd.

De banken blijven staan totdat de Grote Markt helemaal opnieuw is ingericht.