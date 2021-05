De Turfsingel in de Groningse binnenstad is van maandag 10 mei om 7.00 uur tot eind augustus afgesloten tussen de Maagdenbrug en de Sint Jansbrug. De gemeente Groningen gaat hier een nieuwe bushalte aanleggen en het gebied wordt opnieuw ingericht als 30 kilometerzone.

Vanaf eind dit jaar rijden de bussen langs de Diepenring, daarom wordt aan beide zijdes van de Turfsingel een bushalte aangelegd.

Fietsers over het Damsterdiep kunnen het eerste gedeelte van de afsluiting passeren en worden verder omgeleid via de Turfstraat/Singelstraat naar de Sint Jansstraat. Omdat in deze periode ook werkzaamheden zijn aan de gevel van het Provinciehuis zijn er momenten waarop de Turfstraat/Singelstraat gedeeltelijk is afgesloten door een kraan. Fietsers worden dan omgeleid via Martinikerkhof. Voetgangers kunnen gedeeltelijk langs de werkzaamheden lopen. Op momenten dat dit niet kan, hebben zij dezelfde omleiding als de fietsers.

Het gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de buitenzijde van de Turfsingel, het Boterdiep, de Korreweg, de J.C. Kapteynlaan en via de Petrus Campersingel terug richting het Damsterdiep. Het Provinciehuis en het Forum zijn te bereiken via de W.A. Scholtenstraat en de Nieuwe Sint Jansstraat.