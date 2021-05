De testlocatie aan de Europaweg in Groningen gaat vanaf dinsdag ook sneltesten afnemen. Tot dusver was MartiniPlaza de enige plek in de stad Groningen waar sneltesten mogelijk zijn.

Bij de locatie worden ook zorgmedewerkers met voorrang getest. Ook de reguliere PCR-testen voor mantelzorgers en zorgpersoneel zonder voorrang worden hier afgenomen.

In de provincie Groningen zijn nu in totaal acht locaties voor sneltesten.