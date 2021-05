In het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg wordt het viaduct over de Van Iddekingeweg in Groningen verbreed. In verband met die werkzaamheden is de Van Iddekingeweg van maandag 10 mei om 7.00 uur tot en met maandag 6 september om 6.00 uur afgesloten voor autoverkeer onder het viaduct van de A28.

De afsluiting geldt ook van maandag 10 mei 7.00 uur tot vrijdag 9 juli 7.00 uur en van maandag 23 augustus 6.00 uur tot maandag 6 september 6.00 uur.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg, Laan Corpus den Hoorn, Van Ketwich Verschuurlaan en de Vondellaan.

Fietsers en voetgangers kunnen richting het noorden via Hoornsedijk, de Muntingbrug, de Brailleweg, fietspad Hoornsedijk en de Laan Corpus den Hoorn.

Tussen 9 juli en 23 augustus wordt de onderdoorgang overigens tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers, omdat de Brailleweg in die periode is afgesloten voor alle verkeer.