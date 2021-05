De A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein blijft tot en met donderdag 6 mei afgesloten voor verkeer richting het Julianaplein. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 39 Groningen-Zuid.

De afsluiting geldt van 22.00 uur tot 6.00 uur. Ook de oprit vanaf de Van Ketwich Verschuurlaan naar de A28 richting het Julianaplein is afgesloten.



Het verkeer over de A28 richting Julianaplein wordt omgeleid via afrit 39 Groningen-Zuid, de Van Ketwich Verschuurlaan en de Hereweg. Verkeer vanaf het Julianaplein richting Assen kan wel gebruikmaken van de A28.



De afsluitingen zijn nodig omdat Combinatie Herepoort de rijbanen aanpast en tijdelijke barrières met geluidsschermen plaatst. Dit is nodig om ruimte te maken voor de vervolgwerkzaamheden van de verbreding van de A28, waaronder het verwijderen van geluidsschermen aan weerszijden van het viaduct over de Van Iddekingeweg.