Ook dit jaar vindt de Nationale Dodenherdenking in Groningen in aangepaste vorm plaats vanwege de coronamaatregelen. Zo gaat de stille tocht vanaf het Joods monument naar het Martinikerkhof dinsdag niet door. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft bij het Academiegebouw een krans gelegd.

Burgemeester Koen Schuiling houdt voor 20.00 uur een toespraak. Na de twee minuten stilte legt de burgemeester samen met René Paas, de commissaris van de Koning, een krans op het Martinikerkhof.

Net als vorig jaar zijn de traditionele stille tocht vanaf het Joods monument en de gezamenlijke kranslegging op het Martinikerkhof afgelast. Ook het ochtendprogramma langs de begraafplaatsen, monumenten en plaquettes gaat niet door.

Vanwege de coronamaatregelen kan bij de Dodenherdenking op het Martinikerkhof geen publiek aanwezig zijn. Ook kan de gemeente andere personen of organisaties geen gelegenheid bieden om aan de kranslegging van dit jaar deel te nemen.

RTV Noord zal de kranslegging en de toespraak vanaf 19.45 uur uitzenden. De Stichting 4 Mei Herdenking Groningen roept op om dit jaar thuis mee te herdenken en indien mogelijk de Nederlandse vlag halfstok te hangen.

Rijksuniversiteit Groningen legt krans

Bij de hoofdingang van het Academiegebouw in de Broerstraat is dinsdagochtend door RUG een krans gelegd ter herdenking van alle gesneuvelde studenten en medewerkers in de Tweede Wereldoorlog.

De krans werd, ook namens het college van bestuur, gelegd door rector magnificus Cisca Wijmenga. In Groningen zullen er dinsdag nog meer kransen gelegd worden ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog.