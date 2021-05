Vanwege de harde wind dinsdag hangen de vlaggen aan de Martinitoren tijdens de Nationale Dodenherdenking niet halfstok. Ook aan de andere torens in de stad hangen er geen vlaggen halfstok, zo meldt de gemeente.

In Groningen geldt dinsdag code geel in verband met harde windstoten. Het uithangen van vlaggen is dan niet veilig, zo stelt de het stadsbestuur.

De vlaggen aan de grondmasten hangen wel halfstok.