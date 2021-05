Wethouder Paul de Rook en zijn vrouw Kamerlid Anne Kuik hebben zaterdagmiddag het nieuwe The Market Hotel in Groningen officieel geopend.

The Market Hotel is een hypermodern hotel dat door architect Thomas Müller in een historiserende stijl ontworpen is. Het gebouw staat aan de oostzijde van de Grote Markt.

De opening gebeurde onder het toeziend oog van het echtpaar Harry en Jennifer Westers, eigenaren van de WestCord hotelgroep, die inmiddels al zeventien hotels in Nederland exploiteert.