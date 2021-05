Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwt jongeren in Groningen via Instagram om niet mee te doen aan spelletjes met bierdoppen in een glas bier. Het is de afgelopen weken enkele keren voorgekomen dat jongeren daarbij bierdoppen binnenkregen, die in het ziekenhuis verwijderd moesten worden.

"Er is een drankspel dat gespeeld wordt onder jongeren waarin er bierdoppen in een glas bier worden gegooid. Als de bierdop in het glas komt moet iemand dit glas opdrinken. Het gevaar van dit spel is dat naast het bier ook de bierdop wordt opgedronken. Dit is levensgevaarlijk", zo laat de afdeling Endoscopie van het UMCG weten.

Volgens het UMCG kan de dop vast komen te zitten in de slokdarm of in de maag. Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.

"Als er een dop in je slokdarm of maag zit, moet deze eruit gehaald worden met een gastroscoop. We gaan met deze scoop richting de dop en proberen deze te pakken met een netje of een lis. Als we hem vast hebben dan trekken we deze via de mond er weer uit. We zorgen dat het weefsel beschermd wordt bij het uittrekken door middel van een kapje", aldus het UMCG.