Groningen krijgt er een nieuwe wijk bij: de Eemskanaalzone, bij Meerstad. In de nieuwe wijk worden 2.100 woningen gebouwd. Dat zijn er zeshonderd meer dan gepland, werd vrijdagmorgen bekendgemaakt.

Wethouders Roeland van der Schaaf en Inge Jongman gaven vrijdag een presentatie over Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de nieuwe klimaatbestendige wijk.

In het programma wordt opgenomen om hoeveel woningen het gaat (huur of koop) en of er kantoren, winkels en andere voorzieningen moeten komen. Hieruit wordt het aantal parkeerplaatsen berekend en wordt er gekeken naar de bereikbaarheid van het woon- werkgebied.

De Eemskanaalzone is het nieuwe woon-werkgebied tussen Meerstad, Ringweg, Eemskanaal en Middelberterplas. In de wijk is ruimte voor zo'n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen. Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen.