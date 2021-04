Het college van burgemeester en wethouders van Groningen wil 1,6 miljoen euro investeren in de verdere ontwikkeling van de Drafbaan tot evenemententerrein, met onder meer een multifunctioneel parkplein, zo maakte de gemeente woensdag bekend.

"Het terrein heeft alles in zich om uit te groeien tot een van de evenementenlocaties van Nederland, en het is een mooie kans om onze positie op het gebied van cultuur en evenementen te versterken", zegt wethouder Glimina Chakor (Evenementen).



"Het podium komt tijdens concerten op het plein te staan en op dagen dat de Drafbaan straks openbaar toegankelijk is, kunnen er activiteiten worden georganiseerd", aldus Chakor.



Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het verbreden van het veld, het verbeteren van de watertoevoer en de aanleg van stroom, glasvezel en water. Ook de entreegebieden worden aangepakt.



Chakor: "We zien kansen om de Drafbaan te ontwikkelen zonder dat er iets verandert aan de geldende regels voor het organiseren van evenementen, zoals de geluidsnormen."



De vooruitzichten voor evenementen op de Drafbaan zijn goed volgens adviesbureau Estheticon. Het bureau heeft het plan op verzoek van het college geëvalueerd. Door de huurprijs gelijk te trekken met vergelijkbare evenemententerreinen in binnen- en buitenland is een gezonde exploitatie mogelijk, blijkt uit hun onderzoek.



Het college wil nog dit jaar met de werkzaamheden starten. Het streven is om voor de start van het festivalseizoen, begin april 2022, klaar te zijn. De gemeenteraad praat in mei over de plannen voor het evenemententerrein in het Stadspark.