Burgemeester Koen Schuiling roept Groningers dinsdag via sociale media op om zich ook op Koningsdag aan de coronamaatregelen te houden.

"Vier natuurlijk met heel veel plezier Koningsdag, daar is alle reden voor. Maar houd de maatregelen in stand", aldus burgemeester Schuiling. "Want wat is het nou voor cadeautje als je iemand anders gaat besmetten, juist op Koningsdag. Dus hou die 1,5 meter in ieder geval in stand!"

Speciaal voor Koningsdag heeft de Oranjevereniging Groningen een video gemaakt. In de video, die zich afspeelt in de stad, hebben bekende Groningers de hoofdrol. De video wordt gepresenteerd door Arno van der Heyden en Janine Abbring. Ook is Schuiling te zien in de video.