In totaal zijn zeventien personen in Groningen benoemd in een ridderorde. Dat heeft de gemeente Groningen maandag bekend gemaakt. Vrijdag worden de lintjes overhandigd.

Zeven Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vier personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waaronder Marcel Bellinga uit Groningen en Rudolf Oosterdijk uit Haren. Bert Poolman uit Haren en Amina Helmi uit Haren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw.

Van de zeventien decorandi zijn vijf vrouw en 12 man. De jongste decorandus is 48 jaar en de oudste is 73 jaar oud. Negen decorandi wonen in Groningen, 5 in Haren, 2 in Woltersum en 1 in Lellens.

Op vrijdag 30 april 2021 reikt burgemeester Schuiling de lintjes uit aan de gedecoreerden.