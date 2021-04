De gemeente Groningen neemt maatregelen om overlast van trillingen te voorkomen bij de bushalte in de omgeving van de Westerhaven.

Zo worden er op een aantal plekken schermen in de ondergrond geplaatst die de trillingen absorberen. Daarnaast wordt een deel van de Westersingel versmald om het in de toekomst makkelijker te maken de straat over te steken. Dat meldt de gemeente Groningen in een van haar nieuwsbrieven.



Omwonenden zijn tijdens een digitale bewonersavond op de hoogte gebracht van de maatregelen. Tot 1 mei is het nog mogelijk om op de maatregelen te reageren of vragen te stellen.