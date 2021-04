Marjet Woldhuis stapt uit de politiek. Ze was jarenlang fractievoorzitter en raadslid voor 100% Groningen. Eind februari legde Woldhuis haar werkzaamheden tijdelijk neer vanwege medische redenen, maar vrijdag liet ze haar partij weten helemaal te stoppen.

Het is voor Woldhuis een hectisch en druk leven om naast haar gewone baan ook raadslid en fractievoorzitter te zijn in een grote gemeente. Ze geeft aan dat ze daardoor nauwelijks tijd heeft om stil te staan bij wat ze aan het doen is. "De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat ik sinds het onverwachte overlijden van de medeoprichter van 100% Groningen, Bert Dijkhuizen, nog altijd verdriet voel. Voor verwerking of loslaten was geen tijd", zo schrijft Woldhuis.



De Groningse politica stelt zich ook niet verkiesbaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. “Ik weet dat ik met vertrouwen mijn stokje over kan dragen aan mensen die zich wel voor de volle 100 procent kunnen inzetten voor Groningen.”

Volgens de fractie van 100% Groningen worden de taken van Woldhuis definitief overgenomen door Yaneth Menger als fractievoorzitter.