Combinatie Herepoort is gestart met de bouw van het nieuwe viaduct over de Europaweg in Groningen.

De afgelopen weken is op twee zaterdagen het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg gesloopt.

Nu moest eerst een combiwand worden aangebracht. Er worden dan buispalen ingeheid, waarna er tussen die palen damwandplanken ingetrild worden. Deze werkzaamheden worden komende periode deels overdag en deels in de avonduren uitgevoerd.



De komende periode worden 's nachts regelmatig één of twee rijstroken op de Europaweg afgesloten. Dat is nodig om het materiaal veilig aan- en af te kunnen voeren. Het verkeer kan dan gewoon doorrijden.



Een overzicht van de dagen en momenten dat er geheid wordt, en dat er damwandplanken ingetrild worden, is hier te vinden.