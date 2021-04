Na een flinke vertraging gaan op 1 mei de deuren open van het Market Hotel aan de Grote Markt in Groningen. Ter voorbereiding op de opening is deze week al gestart met het verwijderen van de steigers aan de kant van de Grote Markt.

Gasten kunnen vanaf 1 mei in het hotel terecht. Het hotel heeft zes verdiepingen met op de bovenste etage een groot dakterras waar plaats is voor ongeveer tweehonderd gasten. Het hotel krijgt 120 kamers, waarvan een deel met Frans balkon.



Het hotel zou eigenlijk al eerder openen maar de bouw liep flinke vertraging op, nadat er in de gevelelementen een constructiefout werd ontdekt. Uit voorzorg zijn daarop alle elementen met sjorbanden vastgezet.



Ook de leverancier van de gevelelementen ging failliet. Dit heeft ook voor vertraging gezorgd. De aannemer heeft toen zelf productielijn opgezet om de elementen te maken.