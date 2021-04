Het doek voor het Stadhuis op de Grote Markt in Groningen is weggehaald. Het gebouw wordt sinds de zomer van 2020 verbouwd. Nu de buitenkant van het gebouw klaar is, kan de afbeelding op het steigerdoek verwijderd worden.

Het kunststoffen doek van in totaal 650 m2 is in drie delen naar beneden gehaald. De sociale onderneming Vanhulley maakt het schoon en knipt het vervolgens in stukken om er vervolgens een paar duizend tasjes van te maken die de gemeente Groningen gebruikt bij bijzondere gelegenheden.



Burgemeester Koen Schuiling kreeg maandagochtend het eerste exemplaar.