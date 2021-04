Er zijn dit weekend twee slechtvalkjes geboren in de nestkast van het Gasunie-gebouw in Groningen. Twee eieren moeten nog uitkomen.

In 2016 werden er voor het eerst slechtvalkjes in de nestkast geboren. De nestkast werd in 2008 bovenaan het gebouw opgehangen en was bedoeld voor slechtvalken. In 2013 werd het voor het eerst gebruikt als kraamkamer door torenvalken.



Na de eerste vier jonge slechtvalkjes in 2016, kropen er in 2017 ook drie jongen uit het ei. In 2018 waren het er twee en in 2019 en 2020 waren er vier jongen



Het hoofdkantoor van Gasunie is bij uitstek geschikt voor met name slechtvalken omdat die goed gedijen in een rotsachtige omgeving. Slechtvalken nestelen graag aan een steile wand van een hoge rots en de wanden van ons hoofdkantoor geven de valken het gevoel van een natuurlijke habitat.