De gemeente Groningen is een kleine campagne gestart om Canadese militairen te eren die in 1945 sneuvelden bij de bevrijding van Groningen. Op digitale borden in de binnenstad worden foto's getoond van de militairen.

Het was vrijdag precies 76 jaar geleden dat de mannen omkwamen.

Leerlingen van CSG Wessel Gansfort schreven biografieën van de in totaal 43 gesneuvelde Canadezen. Deze staan op de website van het Bevrijdingsbos.



Op het digitale Bevrijdingsfestival van Groningen worden op 5 mei de verhalen van de bevrijders verteld.