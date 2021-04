Het Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen blijft ook vrijdag gesloten. De school werd donderdag na een dreigmail uit voorzorg ontruimd door de politie. Leerlingen krijgen online les.

"Over de inhoud van de dreiging kunnen we geen details geven, omdat de recherche momenteel druk bezig is met het onderzoek naar de achtergronden hiervan", aldus de politie.



Er is nog geen verdachte aangehouden. "Het onderzoek gaat nog verder en daarom zullen ook de lessen van het Werkman Stadslyceum vrijdag nog online plaatsvinden."

Ook is de politie voor de zekerheid bij het Werkman VMBO aan de Kluiverboom in Groningen langsgegaan. De naam van deze school komt deels overeen met Werkman Stadslyceum. Het onderwijs gaat op deze locatie door.