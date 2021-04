Leden van de bibliotheek in Groningen uit de risicogroepen kunnen nu gebruikmaken van de boek-aan-huisservice van de Forumbibliotheken. Daarbij wordt het boek thuis bezorgd en na een paar weken weer opgehaald.

Forum Groningen vindt dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor mensen die niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of een handicap.

Tijdens de coronapandemie behoren zij tot de risicogroepen. Veel mensen zijn extra voorzichtig met contacten en gaan minder snel naar buiten. De boek-aan-huisservice zorgt ervoor dat deze leden geen onnodig risico hoeven te lopen en toch boeken kunnen lezen.

Iedereen die lid is van een Forumbibliotheek en niet in staat is om naar de bibliotheek te komen, kan zich gratis aanmelden voor de service.