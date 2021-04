De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie Groningse onderzoekers een Vici-financiering van 1,5 miljoen euro toegekend. Lidewijde de Jong, Jingyuan Fu (foto) en Inge Zuhorn kunnen met dit bedrag gedurende vijf jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Volgens Cisca Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuiniversiteit Groningen, is een Vici-beurs een fantastische kroon op het werk van het drietal. "Het geeft hen de kans om hun eigen innovatieve onderzoekslijn verder vorm te geven. Het College van Bestuur is enorm trots op deze toponderzoekers."

De Jong krijgt de beurs voor een onderzoek naar trends in grafschriften en grafgebruiken. Fu richt zich in haar onderzoek op het decoderen van het menselijke genoom en metagenoom in cardiometabole ziekten. Zuhorn krijgt het geld voor onderzoek naar de manier waarop medicijnen ook kunnen doordringen tot het brein.

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers die vrij zijn om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering.