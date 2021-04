Studenten en medewerkers moesten dinsdagmiddag gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen verlaten. De ontruiming was noodzakelijk vanwege een lekkage, waarna de brandveiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Dat meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens graafwerkzaamheden is een hoofdwaterleiding geraakt. De gebouwen eromheen, waaronder de Van Olsttoren, de Van DoorenVeste en de BrugsmaBorg, hebben hierdoor geen water meer.

"We kunnen op dit moment de brandveiligheid niet garanderen. Daarom zijn de gebouwen vanaf 13.00 uur ontruimd. Aanwezigen kunnen terecht in de Marie Kamphuisborg als dat nodig is", aldus de Hanzehogeschool op haar website.