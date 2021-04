Huisartsen in de provincie Groningen zijn zaterdag gestart met het vaccineren van 60- tot 64-jarigen tegen COVID-19. Verschillende huisartsen maken gebruik van GGD-locaties die al waren ingericht.

De huisartsen vaccineren hun eigen doelgroepen. Hier zijn ingerichte locaties voor nodig, waar ook ruimte is om na de vaccinatie vijftien minuten te wachten. De GGD Groningen heeft inmiddels meerdere vaccinatielocaties in de provincie opgezet.

Deze priklocaties zijn verspreid over de provincie en zijn ingericht om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Verschillende huisartsen uit Stadskanaal, Warffum, Appingedam, Zuidhorn en Groningen maken gebruik van die priklocaties.

De locaties in Stadskanaal en Warffum zijn nog niet door de GGD Groningen in gebruik genomen, want er worden nog te weinig vaccins aangeleverd om alle locaties dagelijks open te stellen. Deze locaties zijn al wel klaar voor gebruik en daarom gaan de huisartsenpraktijken deze locaties gebruiken voor het vaccineren.

In Stadskanaal komen ongeveer achttienhonderd personen bij de huisarts voor een prik en in Warffum gaat het om circa achthonderd personen. De uitnodiging voor de vaccinatie hebben mensen van hun eigen huisarts ontvangen.

De huisartsen zetten de prik en de GGD Groningen ondersteunt op de meeste locaties in de voorbereiding, het prepareren van de spuiten en de ontvangst. De eerste vaccinaties worden tussen 10 en 22 april gezet. De tweede vaccinatie vindt in juli plaats. Ook dan maken deze huisartsen weer gebruik van de GGD-locaties.