Het team Verkeer van de politie Noord-Nederland heeft vrijdagavond een 21-jarige motorrijder aangehouden in Groningen. Hij had niet alleen de avondklok overtreden, maar reed ook te hard, had geen rijbewijs bij zich en was onder invloed. Ook weigerde de man een bloedproef af te laten nemen. Dat meldt de politie op sociale media.

"De 21 jarige bestuurder van dit voertuig viel op de ringweg van Groningen op, omdat de snelheid waarmee hij reed werd gemeten met 131 kilometer per uur. Hierop is de bestuurder staande gehouden. Tijdens de staandehouding bleek dat de bestuurder een geschorst rijbewijs had en deze nog niet had ingeleverd", aldus de politie.

"Ook nu diende het rijbewijs ingeleverd te worden, omdat de snelheidsoverschrijding dermate hoog was dat het rijbewijs ingevorderd moest worden. Omdat de bestuurder deze niet bij zich had, werd het voertuig in bewaring gesteld. Dit, totdat het rijbewijs overhandigd zal worden."