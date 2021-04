In de zuidelijke stadswijken van Groningen komen experimenten met Leefstraten. Een Leefstraat is een tijdelijke autovrije straat in de zomerperiode, waarbij de bewoners de kans krijgen "de straat om te toveren tot een vakantieoase", zo meldt de gemeente.

Bewoners mogen de Leefstraat tijdelijk zelf inrichten. De gemeente noemt daarbij opblaasbare zwembadjes, springkussens, blote voetenpaden en hangmatten als voorbeeld.

Aan de Leefstraten zijn voorwaarden verbonden, zo stelt de gemeente. De straat moet al een weg zijn waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, en er moeten minimaal drie initiatiefnemers in een straat zijn. De Leefstraat blijft minimaal één en maximaal vier weken.

Er kan alleen in de zuidelijke stadswijken - Badstratenbuurt, Coendersborg, Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Helpermaar, Helpman, Herewegbuurt, Hoornse Meer, Hoornse Park, Laanhuizen, Rivierenbuurt, Oosterpoortbuurt, De Linie, Europapark, Piccardthof, De Wijert, Zeeheldenbuurt, Klein Martijn, De Meeuwen, Villabuurt, Kop van Oost - worden geëxperimenteerd met een Leefstraat.