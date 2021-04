In de weekenden van vrijdag 9 tot maandag 12 april en van vrijdag 16 tot maandag 19 april is de Europaweg in Groningen steeds in één richting gestremd ter hoogte van de zuidelijke ringweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Bornholmstraat.

Van vrijdag 9 april om 22.00 uur tot en met maandag 12 april om 6.00 uur is de Europaweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg afgesloten richting het centrum van Groningen. Het verkeer wordt omgeleid via de Herningweg, de Bornholmstraat en de Lübeckweg.

Van vrijdag 16 april om 22.00 uur tot en met maandag 19 april om 6.00 uur is de Europaweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg afgesloten richting knooppunt Westerbroek/Hoogezand. Verkeer wordt dan omgeleid via de Sontweg, de Bornholmstraat en de Herningweg.

Aannemerscombinatie Herepoort gaat het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg slopen. Hiervoor is het nodig om steeds één helft van de Europaweg af te sluiten.