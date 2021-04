Fietsen die in de binnenstad van Groningen buiten de aangewezen fietsparkeerplekken staan, mogen al na een kwartier worden verwijderd. Dat heeft de gemeente besloten.

Eerder had de foutparkeerder na constatering van de overtreding een uur om zijn fiets alsnog correct te stallen.

Fietsen die langer dan vier weken ongebruikt in de openbare ruimte staan, worden nu al na zeven dagen verwijderd. Eerder was die tijd veertien dagen.



Vanwege de coronapandemie is op 1 juni vorig jaar een fietsparkeerverbod ingevoerd voor een deel van de binnenstad. Het doel van dit verbod is om in het kernwinkelgebied meer ruimte te maken voor voetgangers, zodat bezoekers van de binnenstad de mogelijkheid hebben om 1,5 meter afstand te houden, aldus de gemeente.



Philip Broeksma, wethouder Verkeer & Vervoer: "Om te voorkomen de geparkeerde fietsen leiden tot onvoldoende ruimte voor voetgangers om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen, gaan we nu strenger handhaven op fout gestalde fietsen."



Door de gemeente weggehaalde fietsen kunnen opgehaald worden op de Ossenmarkt.