Op zaterdag 10, zaterdag 17 en zaterdag 24 april is één rijstrook op de zuidelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting Hoogezand. De andere rijstrook is wel open, maar het verkeer moet rekening houden met hinder.

De rijstrookafsluiting is tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep en geldt van 7.00 uur tot 23.00 uur.



Combinatie Herepoort werkt in april verder aan het intrillen van de damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Daarbij is het noodzakelijk om op drie zaterdagen de zuidelijke rijstrook van de ringweg af te sluiten voor verkeer.