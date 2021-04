Ook in Groningen starten deze maand meerdere proefevenementen. Bezoekers moeten dan bij de ingang een bewijs laten zien van een negatieve coronatest. Het eerste proefevenement is komend weekend al.

De Der Aa-kerk in de stad is zowel vrijdag, zaterdag als zondag te bezoeken op vertoon van een negatieve test. Daar is dan de expositie Gimme Shelter te zien.



In de dagen en weken erna openen ook De Oosterpoort, de Stadsschouwburg en MartiniPlaza de deuren voor het publiek. In de Stadsschouwburg is cabaret te zien en in MartiniPlaza spelen Pé en Rooie Rinus met het Noordpool Orkest voor 450 man publiek.



Ook het Groninger Museum gaat voor een week open. In de week van 19 april zijn mensen met een Museumkaart én een negatieve test welkom.



Kinderen kunnen op 17 april terecht in speelhal Monkey Town. Ook gaat het Fairplay Casino open op diezelfde dag. Sportwedstrijden doen eveneens mee aan de proef met publiek. Zo mogen er op 24 april 4000 toeschouwers naar de wedstrijd PSV-FC Groningen kijken.



Volgens het kabinet is het verantwoord om deze proefevenementen uit te voeren. "De combinatie van de schaal van de activiteiten, de beperkte totale omvang, het vooraf testen en de strikte handhaving van alle basisregels, zoals het behouden van de 1,5 meter afstand, maken het verantwoord. Op deze manier zijn sectoren ook goed voorbereid als het straks mogelijk is om op grotere schaal toegangstesten in te zetten."