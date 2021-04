Het voorarrest van de twintigjarige man uit Winschoten die wordt verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een agent in Groningen is met veertien dagen verlengd, heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag besloten.

De man is afgelopen maandag overgeleverd door Frankrijk en daarna direct vastgezet in Nederland.

De verdachte was samen met een 32-jarige Amerikaan aangehouden in Noord-Frankrijk, waar ze naartoe waren gevlucht. Deze Amerikaan wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij zit nog in Frankrijk, in afwachting van de overleveringsprocedure.

De neergestoken agent voerde woensdag 10 maart, samen met een collega, een avondklokcontrole uit in de Van Houtenlaan in Groningen. Nadat zij twee mannen aanspraken, werden de agenten vrijwel direct aangevallen. Een van hen raakte in levensgevaar. De ander raakte gewond aan haar been.