De zuidelijke ringweg in Groningen is van vrijdagavond tot maandagochtend gedeeltelijk dicht. Het gaat om het stuk tussen de afrit Europaweg en de oprit Kieler Bocht, voor verkeer richting Hoogezand. Combinatie Herepoort gaat dan aan de slag met het verleggen van de rijbanen van het oostelijke deel van de ringweg.

De ring is dicht van vrijdag 22.00 uur tot maandag 6.00 uur. De oprit Kieler Bocht (vanaf de Bornholmstraat) is wel open. Het autoverkeer richting Hoogezand kan via de Europaweg ('oude A7') rijden.

Deze week worden op doordeweekse nachten al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is steeds één rijstrook per rijrichting afgesloten. Het verkeer kan gewoon doorrijden.

Nadat de rijbanen zijn verlegd, start de sloop van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg.