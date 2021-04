De expositie The Rolling Stones - Unzipped komt in 2023 terug naar het Groninger Museum. Dat is de uitkomst van een overleg tussen directeur Andreas Blühm en het management van The Rolling Stones. Een exacte datum is nog niet bekend.

De expositie opende in november vorig jaar de deuren, maar moest vanwege de tweede lockdown een maand later alweer dicht. Aanvankelijk zou Unzipped tot eind februari duren. Dat werd later verlengd tot 28 maart, en nog weer later tot 18 april. Nog langer verlengen was niet mogelijk omdat de expositie vanaf juni in Marseille te zien is.

"Deze tijden vragen om originele oplossingen. Het is enorm zonde dat niet meer mensen van Unzipped konden genieten en we verheugen ons op de herkansing in 2023", zo zei Blühm tegen RTV Noord.

Het is de eerste keer dat een expositie voor de tweede keer te zien is in het Groninger Museum. Het museum had met de tentoonstelling gerekend op zo'n 150.000 tot 200.000 bezoekers. Als gevolg van de lockdown werden dat er slechts 20.000. Het verlies loopt in de honderdduizenden euro's.

The Rolling Stones - Unzipped is de eerste internationale tentoonstelling ooit over de wereldberoemde rockband. Aan de hand van ruim vierhonderd originele objecten uit het persoonlijke archief van de band, geeft de tentoonstelling een indrukwekkend kijkje achter de schermen.