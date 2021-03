Het Grand Theatre op de Grote Markt in Groningen heeft besloten de voorstellingen die voor komende tijd gepland stonden, te verplaatsen. In plaats daarvan komt het theater met een nieuw initiatief.

De aanhoudende lockdown en de "zeer geringe kans" dat het programma in mei en juni door kan gaan, deden het theater besluiten een streep te halen door de voorstellingen die er dit seizoen nog gepland stonden.

In plaats daarvan richt het theater zich op een alternatief programma voor de komende maanden. Zo komt er de mogelijkheid om de komende periode theater-to-go af te halen. De edities van De Filmclub, Onder de Vulkaan en Grand Pillow Society die gepland stonden, zullen online plaatsvinden.

"Vorige week is de lockdown weer verlengd tot 20 april. Maar als je tussen de regels leest, weet je dat de kans klein is dat we voor de zomer open mogen", zegt directeur Niek vom Bruch.

"Dan kan je blijven afwachten en hopen dat het meevalt, maar we werken liever aan een alternatief programma dat zeker wél door kan gaan. Mocht het zo zijn dat we voor de zomer toch weer publiek mogen ontvangen, dan staan we klaar om te kijken wat er dan mogelijk is."

Vanaf zaterdag 10 april is het mogelijk op een aantal zaterdagen theater-to-go te bestellen bij World of Barista, het café in Grand Theatre. Deze een-op-eenvoorstelling duurt ongeveer tien minuten. Het gehele programma wordt binnenkort bekendgemaakt.