De Verlengde Lodewijkstraat in Groningen is tussen vrijdag 2 april 23.00 uur en zondag 23 mei 23.00 uur afgesloten voor autoverkeer tussen de Esperantostraat en de Verlengde Meeuwerderweg.

Het autoverkeer wordt vanaf 2 april omgeleid via de Europaweg en Boumaboulevard.

Vanaf maandag 19 april 7.00 uur tot zondag 23 mei 23.00 uur is de Verlengde Lodewijkstraat ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Esperantostraat, Meeuwerderbaan, Winschoterdiep en Redoute.



Aannemerscombinatie Herepoort werkt in april verder aan het intrillen van de damwandplanken voor de bouwkuip van de nieuwe zuidelijke ringweg. De ontbrekende damwandplanken komen daar waar nu nog het verkeer over de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat rijdt.