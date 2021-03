Het Forum Groningen is sinds maandag weer open voor een beperkt aantal studenten. Studenten mogen er onder strenge voorwaarden, met voldoende afstand, weer studeren.

In het Forum Groningen is ruimte voor driehonderd studenten per dag. De studenten moeten per tijdslot studeren. De opening is alleen op werkdagen en studenten moeten wel van tevoren reserveren.

Andere plekken waar studenten onder voorwaarden ook weer welkom zijn, zijn onder meer de Universiteitsbibliotheek (UB) en de diverse faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen.