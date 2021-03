De ijsbaan van Sportcentrum Kardinge in Groningen wordt vanaf deze maandag gebruikt als extra vaccinatielocatie. De GGD heeft binnen de ijsbaan tien prikkamers gerealiseerd. Bezoekers kunnen op de ijsbaan zelf parkeren.

In Groningen werd al geprikt in MartiniPlaza. Voor een betere spreiding van het aantal mensen dat gevaccineerd moet worden, is nu een extra priklocatie geopend.

Bezoekers kunnen aan de Parkallee 98 naar binnen. Dat is aan de achterkant van Kardinge. Ze krijgen vervolgens in een van de tien prikkamers het coronavaccin. Daarna gaan de gevaccineerden via een aparte uitgang weer naar buiten.

Mensen die met de auto of de fiets komen, kunnen gratis parkeren in een van de vakken op de ijsbaan. De priklocatie is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

In april wordt in Kardinge met het vaccin van Pfizer/BioNTech geprikt. Vanaf mei wordt ook het vaccin van AstraZeneca ingezet.