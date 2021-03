De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) - die eerder deze week bekend maakte een samenwerkingscontract met de organisatie Hanban niet te zullen verlengen - moet nu doorpakken en ook de samenwerking met het Confucius instituut staken. Dat vindt één van de studentenfracties in de Universiteitsraad, de Vrije Student.

Volgens de studenten is het onthutsend dat de RUG wel verder wil gaan met het Confucius Instituut, ook "nadat bekend werd dat in contracten was bepaald dat medewerkers van dit instituut niet kwaad mochten spreken over het Chinese regime en dat Chinese studenten zich onveilig voelden".

"Het is onderdeel van de Chinese wet dat er niet kwaad mag worden gesproken over het Chinese Communistische Regime" zegt fractievoorzitter David Jan Meijer. "Het universiteitsbestuur heeft beloofd zich daar aan te houden, in haar contracten met de Chinese overheid. Dan neem je de academische vrijheid dus niet serieus, als je je studenten en medewerkers op deze manier in hun vrijheid beperkt."