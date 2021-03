De Martinitoren in Groningen staat zaterdagavond vanaf 20.30 uur in het duister. De lichten van d'Olle Grieze en tal van andere gebouwen gaan uit in verband met Earth Hour.

Met Earth Hour wil het Wereld Natuur Fonds (WNF) aandacht vragen voor klimaatverandering. Zo wil het WNF energiebesparing promoten en zorgen voor iets minder uitstoot van koolstofdioxide.

Over de hele wereld worden de lichten van grote gebouwen gedimd. Op veel plekken dimmen de lichten een uurtje, maar in Groningen blijven de gebouwen de hele nacht in het donker staan.

De actie wordt altijd georganiseerd op de dag dat de zomertijd ingaat. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 2.00 uur een uur vooruit.