Sinds de lancering van het Campus Community Fund (CCF), in september vorig jaar, is er al meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van Campus Groningen. In totaal is er een half miljard euro beschikbaar om Campus Groningen een boost te geven.

De investeringen hebben onder meer plaatsgevonden in vastgoed, zoals het Innovatiecentrum Chemie & Engineering op Campus Groningen en in faciliteiten zoals Innolab Chemistry en Innolab Engineering.

Ook is er geïnvesteerd in veelbelovende startups zoals Reperio, QDI Systems en SG Papertronics. Grote projecten zoals Open Diagnostics, Fascinating en 3D Implants kregen ook een aandeel van het geld.



Platformmanager Ronald Hesse spreekt van een "voortvarende start".