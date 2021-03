De Rijksuniversiteit Groningen wil niet verder gaan met een samenwerking met een Chinese organisatie, die als financier optreedt voor de leerstoel Chinese taal en cultuur bij de Faculteit der Letteren. Volgens de RUG vervalt een samenwerkingsovereenkomst in de loop van dit jaar. Deze zal iet verlengd worden.

Het gaat om de organisatie Hanban die zich inzet voor "het beschikbaar maken van leermiddelen en diensten voor Chinese taal en cultuur voor de wereld".

Critici vreesden dat deze organisatie niet zelfstandig is en in wezen een verlengstuk is van de Chinese regering. De Rijksuniversiteit Groningen liet eerder weten dat de onafhankelijkheid van wetenschap in Groningen niet in het geding is.

De Nederlandse minister van onderwijs, Van Engelshoven, liet deze week echter weten aan de Tweede Kamer toch niet gelukkig te zijn omdat volgens haar de onafhankelijkheid van het onderzoek niet is gegarandeerd. Daarop is besloten om de samenwerking met de organisatie na afloop van het contract niet te verlengen.