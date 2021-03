Het gemeentebestuur wil vanaf oktober in een groot gebied in Groningen betaald parkeren invoeren. Het gaat om de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen.

Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt, waar parkeren nu nog gratis is. De bewoners van deze wijken zijn straks minder kwijt aan hun parkeervergunning dan bewoners die dichter bij de binnenstad wonen.



De gemeente Groningen hoopt met de maatregel de parkeerdruk in de stad omlaag te brengen. Door betaald parkeren in te voeren voor veel wijken, wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

Als de raad akkoord gaat, wordt in oktober een begin gemaakt met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.