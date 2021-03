Op de verpleegafdeling cardiologie in het Martini Ziekenhuis is een uitbraak van COVID-19. Tot nu toe zijn zeker zes medewerkers en vier patiënten van de verpleegafdeling Cardiologie positief getest. Dat meldt het het Martini Ziekenhuis op sociale media.

Alle patiënten en medewerkers die afgelopen tijd op de afdeling zijn geweest worden uit voorzorg getest. Volgens RTV Noord gaat het om vijftig patiënten en nog eens tweehonderd medewerkers.

De geplande afspraken in het ziekenhuis gaan gewoon door, ook die op de afdeling Cardiologie. De besmette patiënten zijn verplaatst naar de corona-afdeling.



Patiënten die op dit moment zijn opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie, worden extra vaak getest. Ook moeten ze zoveel mogelijk op hun kamer blijven en ontvangen ze geen bezoek meer. Alleen wanneer de situatie van een patiënt plotseling verslechtert is bezoek mogelijk, aldus het ziekenhuis.



Het gaat naar vermoeden om de Britse variant. Voor het Martini Ziekenhuis is het de eerste corona-uitbraak. In februari was er op de cardiologieafdeling van het UMCG ook een uitbraak van COVID-19.