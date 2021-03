Het Sontplein krijgt op korte termijn nieuwe winkels. In de komende weken openen Fietsvoordeelshop.nl, PlatteTV.nl en X2O de deuren. Dat bevestigt de Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein, die tot voor kort in juridisch gevecht was met de gemeente Groningen over de vestiging van een aantal andere winkels.

Zo waren aanvankelijk Beddenreus, Carpet Right, Action, Beter Bed en Big Bazar van plan om een winkel te openen op het Sontplein. De gemeente Groningen was echter van mening dat er daarmee concurrentie zou komen met de winkels in de binnenstad.

De gemeente staat alleen maar winkels toe op het Sontplein met een winkeloppervlakte groter dan 1500 vierkante meter. Van deze winkels gaat momenteel alleen Beter Bed zich vestigen op het Sontplein.



Er zijn tot op heden nog twee winkelruimtes beschikbaar op het Sontplein.