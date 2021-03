De politie in Groningen heeft een drugsdealer maandagavond voor de achtste keer in vijf jaar tijd beboet wegens het rijden zonder rijbewijs. Ook kreeg hij een bon omdat hij de avondklok negeerde.

De verdachte, die op een bromfiets reed, probeerde in eerste instantie de politie te ontvluchten door zich te verstoppen in een tuin. De man kon ook geen rijbewijs aantonen en was bovendien aan het bellen tijdens het rijden.

In de tuin waar de man zich in had verstopt, trof de politie nog een tas met zakjes hennep aan. De verdachte overhandigde na de vondst van de tas nog een zakje met drugs. Een sneltest wees uit dat hij zelf ook onder invloed was.

De politie hield de man daarop aan en wilde hem insluiten. Tijdens het wachten op transport naar het cellencomplex probeerde de man nog een zak met cannabis weg te gooien. De bromfiets is in beslag genomen.