Groningen krijgt een meldpunt waar studenten terecht kunnen met mentale problemen. Het betreft een "meldpunt studenten welzijn", een initiatief van de Groninger Studentenbond (GSb). Volgens de GSb moet het meldpunt de problematiek van studenten tastbaarder maken.

"Tijdens de demonstratie op 10 maart hebben we gezien hoe erg dit leeft onder studenten. Nu willen we studenten met problemen een stem geven", aldus GSb-voorzitter Marinus Jongman.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat er geen versoepelingen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs aankomen. Nu wil de GSb de verhalen en ideeën van studenten zelf horen en bij de onderwijsinstellingen neerleggen om extra maatregelen voor elkaar te krijgen. "Eerder verzamelden we met Lijst Calimero al vijfhonderd verhalen over het bindend studieadvies (BSA). Kort daarna werd het BSA verlaagd. Nu hopen we dat succes te herhalen."

"Studenten voelen zich vaak vergeten in de coronacrisis", aldus Jongman. "Met dit meldpunt hopen we ervoor te zorgen dat de verhalen van studenten bijdragen aan een oplossing. Zo zorgen we dat studenten zich gehoord voelen en dat hun verhalen op de goede plek terechtkomen."