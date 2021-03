De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kan de grote toestroom van aankomende eerstejaarsstudenten niet aan. De universiteit is zeer in trek bij nieuwe studenten. Sommige aspirant-studenten willen in Groningen een opleiding volgen nu ze vanwege de Brexit niet meer makkelijk naar Engeland kunnen.

Het aantal vooraanmeldingen in Groningen is 25 procent groter dan vorig jaar. Rector magnificus Cisca Wijma laat in een commissievergadering van de universiteitsraad weten dat de RUG "afstevent op een drama". Daarom wil de RUG komend collegejaar een einde maken aan onderwijs op afstand.

Eén van de manieren om het aantal aanmeldingen behapbaar te houden, is dat de RUG alleen nog studenten inschrijft die ook daadwerkelijk in Groningen gaan wonen.

Ook wil de RUG verder met een andere manier van onderwijs geven. Veel colleges blijven online, maar er komen ook veel werkcolleges waarvoor het wel noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn. Ook moeten studenten een kamer in de stad geregeld hebben voordat ze naar Groningen komen.

Het aantal RUG-studenten steeg afgelopen september (het huidige collegejaar) naar recordhoogte. In totaal stonden 36.023 studenten in oktober ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding van de RUG. Dat was bijna 10 procent meer dan in het voorgaande collegejaar.