De huizenprijzen in Groningen liggen onder het landelijk gemiddelde. Van de tien gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijzen, liggen er zes in de provincie Groningen. Dat blijkt zondag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld kost een huis in Nederland 250.000 euro. In Pekela hebben de huizen gemiddeld gezien de laagste prijs, namelijk 164.000 euro. Ook in Delfzijl, Oldambt, Het Hogeland, Appingedam en Veendam liggen de prijzen laag. De gemiddelde prijzen variëren daar van 177.000 euro in Delfzijl tot 206.000 euro in Veendam.



De gemiddelde huizenprijs is het hoogste in Bloemendaal (863.000 euro), Blaricum (831.000 euro) en Laren (788.000 euro). In de gemeente Groningen steeg de gemiddelde woningprijs van bijna 259.000 euro in 2019 naar bijna 279.000 euro in 2020.



In het hele land stegen de woningprijzen met ongeveer 10 procent. Van een coronadip is dan ook geen sprake. Hoofdeconoom Peter van Mulligen van het CBS denkt zelfs dat de coronacrisis zorgt voor hogere prijzen. Veel mensen konden niet op vakantie en ze sparen meer dan in andere jaren. Daardoor kunnen ze meer bieden op huizen.