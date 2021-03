Het vaccin van AstraZeneca is volgens het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) veilig. GGD Groningen start daarom vanaf woensdag 24 maart weer met het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.

Het prikken met het AstraZeneca-vaccin lag een aantal dagen stil nadat onrust was ontstaan omdat wereldwijk een aantal gevaccineerden trombose kregen.

Prikken met het AstraZeneca-vaccin is volgens het EMA veilig en wordt nu weer hervat. Het aantal trombosepatiënten onder gevaccineerden zou niet hoger zijn dan onder mensen zonder vaccin.



Volgens de Nederlandse Medicijnautoriteit is een langere prikpauze niet nodig. De 43.000 zorgmedewerkers waarvan de afspraak is afgezegd vanwege de pauzering kunnen vanaf komend weekend een nieuwe afspraak maken.

Deze medewerkers krijgen gedurende het weekend een SMS waarin ze worden uitgenodigd om contact op te nemen.